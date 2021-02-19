Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект, который предусматривает повышение штрафов за курение растительности в экосистемах.

"За" данный законопроект проголосовали 311 народных депутатов в ходе заседания Рады в пятницу, 19 февраля.

Законопроект вносит изменения в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Документом предлагается установить штраф за уничтожение, повреждение и выжигание растительности на землях водного фонда и за выжигание торфяников. Санкция штрафа предусматривает от 3000 до 6000 гривен, а для должностных лиц - от 15 000 до 21 000.

Законопроект также предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение, повреждение и выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.

В первом чтении Рада поддержала этот законопроект в сентябре, 2020 года.

Ранее мы писали, что Рада поддержала законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

Также писали, что в Украине нардепы намерены значительно увеличить штрафы за бросание окурков от сигарет на улице.