В Укрпочте передумали презентовать серию почтовых марок "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" 23 февраля - в день, когда раньше в Украине отмечали День защитника отечества.

Как сообщается на сайте ведомства, марки введут в обращение 14 марта 2021 года.

В Укрпочте объяснили первоначальный выбор даты 23 февраля хотели использовать, как "инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору".

"Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок на 14 марта - День украинского добровольца", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что за последние годы было выпущено более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых "Слава Украине!" (получила первую премию на международной выставке в Мадриде), "Передовая", "Они выстояли! Не выдержал бетон" и многие другие.

"Завтра "Укрпошта" выпускает марку "Орден Героев небесной сотни" и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этому выпуску, как и выпуску, посвященному Вооруженным силам Украины", - добавили в Укрпочте.

Напомним, накануне Минобороны Украины назвало неуместной для выпуска марок военной тематики дату, в которую раньше в стране отмечали День защитника отечества.

Также мы сообщали, что в Минобороны обсуждают идеи парада на День независимости.