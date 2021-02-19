По данным Службы внешней разведки Украины, газопровод "Северный поток-2" хотят достроить ко Дню России - 12 июня. Для этого темпы проведения работ значительно ускорили.

Об этом сообщает пресс-служба СВР Украины.

"Воплощение Российской Федерацией политического проекта "Северный поток-2" не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и несет сомнительные перспективы для поддержания равновесия в экосистеме Балтийского моря. Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройки ветви "Б" трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", - сообщили украинские разведчики.

По данным СВР Украины, в последние месяцы судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, несмотря на запрет перемещения судов.

"Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику дню России - 12 июня", - сообщили в СВР.

Напомним, в Германии ждут окончания прокладки газопровода "Северный поток-2" не позже марта 2021 года.

Также мы писали о том, что "Газпром" ожидает запуска "Северного потока-2" уже в этом году.