Верховная Рада Украины может отменить переход на зимнее и летнее время в стране. Так, Комитет Рады по вопросам экономического развития уже рассмотрел законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" и рекомендовал парламенту принять его за основу.

Инициатором законопроекта стал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.

"Я направил письма в Национальную академию наук и ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идее отмены сезонного перевода часов", - заявил Руслан Стефанчук.

Он также добавил, что около 95% территории Украины находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

Политик также напомнил, что после аннексии Крыма Российская Федерация установила на временно оккупированных территориях московское время.

"Наша задача - установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде хотят отменить переход на зимнее и летнее время для "противодействия российской агрессии".

Также мы разбирались, зачем в Раде хотят отменить перевод часов и по какому времени заживет Украина.