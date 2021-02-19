В селе Воронов Ровенской области произошел инцидент, когда фельдшеру "скорой" пришлось на спине нести больного через снежные заносы к машине. У 47-летнего жителя села начались судороги на фоне ДЦП и врачи не смогли подъехать к его дому из-за нерасчищенных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел 17 февраля. На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи. Из-за снежных заносов, автомобиль "скорой" помощи не мог проехать по указанному адресу, пояснили медики.

Тогда фельдшер бригады Тучинского пункта Степан Вознюк взял медикаменты и отправился к пациенту пешком, а после осмотра пришел к выводу, что его нужно доставить в больницу. Машина была далеко, поэтому он взял больного на спину и два километра шел к ней пешком.

В настоящее время пациент находится в Гощанской центральной райбольнице. В областном центре экстренной медицинской помощи выразили искреннюю благодарность Степану Вознюку за профессионализм и неравнодушие. "Гордимся нашими сотрудниками экстренной медицинской помощи!" - подчеркнули в центре.

Напомним, в ночь на 16 февраля в трех областях Украины было ограничено движение транспорта после снегопадов.

Как сообщала "Страна", в заметенном снегом селе на Волыни больную пришлось везти к машине скорой на лошадях. Врачи спешили на вызов к 32-летней обитательнице Менчичей с острой болью в животе и им не удалось подъехать по ее адресу, поэтому пришлось бросить машину там, где начинаются сугробы.

Также стало известно, как под Житомиром 14-летнюю девочку везли к больнице на лошадях. "Скорая" застряла в снегу.