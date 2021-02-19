Харьковский национальный университет воздушных сил возобновил проведение командирских тренировочных полетов на самолетах Ан-26, которые были приостановлены после авиакатастрофы под Чугуевом.

Об этом стало известно из информации пресс-службы университета в Facebook.

"После длительной остановки полетов, самолет АН-26Ш снова в небе! Основной задачей командирских тренировочных полетов, пока продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задросселированым двигателем", - говорится в сообщении.

Тренировочные полеты курсантов на Ан-26 возобновили. Фото: скриншот с видео

Как известно, учебные полеты на самолетах Ан-26 приостановили после авиакатастрофы 25 сентября 2020 года. На автодорогу Киев - Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Катастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве.

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

Также "Страна" рассказывала, что суд взял под стражу командира воинской части Чугуева, подозреваемого в причастности к крушению Ан-26.