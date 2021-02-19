Нацполиция Украины экстрадировала из Турции 31-летнего украинца, которого подозревают в убийстве киевлянина. Об этом в соцсети сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

По его словам, злоумышленник после совершения преступления сразу же покинул территорию Украины.

"Убийство произошло в декабре 2019 года. Тогда в столичном Гидропарке злоумышленник расстрелял мужчину и скрылся. Пострадавший погиб на месте. За несколько часов полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний гражданин Украины. Он является участником преступной группировки. После совершения убийства он сразу же поехал в аэропорт и вылетел в Турцию", - говорится в сообщении.

Украинские правоохранители направили запрос на экстрадицию подозреваемого в рамках международной правовой помощи. В пятницу, 19 февраля, злоумышленника доставили в Украину.

"Полицейские задержали его в аэропорту в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время следователи полиции вручат ему уведомление о подозрении в совершении убийства. Кроме того, готовится ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения - содержание под стражей", - добавил Клименко.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем микроблоге в Тwitter высказал благодарность турецким коллегам.

"Спасибо хорошему другу и коллеге, министру внутренних дел Турецкой Республики

за содействие в экстрадиции подозреваемого в убийстве гражданина Украины! Это пример международной правовой помощи и плодотворного сотрудничества в борьбе с преступностью!" - говорится в сообщении министра.

Напомним, 23 декабря 2019 года возле кафе в столичном Гидропарке был расстрелян киевский бизнесмен. Убийца выстрелил в него как минимум 11 раз. От полученных ран бизнесмен скончался. Стрелок с места преступления скрылся, его авто нашли сожженным под мостом Патона.

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