Днем в пятницу, 19 февраля, возле Офиса президента, где в эти минуты должно начаться заседание СНБО, "Правый Сектор" и другие националистические организации проводят акцию протеста. В числе требований - закрыть сайт "Страна".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Акция "Три удара по российской агентуре" началась в 15:30. Ее участники требуют закрыть неугодные националистам СМИ, открыть дела против некоторых украинских политиков и юристов, а также установить контроль над рынком "Столичный".

Среди неугодных СМИ организаторы акции называют канал "Наш", сайты "Вести" и "Страна".

Также участники акции требуют "расследовать деятельность российской агентуры", к которой они отнесли известного юриста Андрея Портнова, а также заместителей главы Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова.

Напомним, по данным нардепа Дубинского, сегодня на заседании СНБО могут ввести санкции против номинального владельца "Прямого".

Также мы писали о том, что глава профильного Комитета Рады Ирина Верещук сообщила, что темой обсуждения на заседании СНБО будет ситуация на Донбассе.