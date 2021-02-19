Во вторник, 23 февраля, состоится внеочередная сессия Верховной Рады.

Об этом стало известно из информации источников "Страны" в пятницу, 19 февраля.

"Вопросы: шахтеры и Витренко", - сообщил источник.

Офису президента до сих пор не удалось собрать голоса за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко полноценным главой министерства плюс первым вице-премьером.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко также подтвердил эту информацию.

"Будем рассматривать вопрос - вето президента", - сообщил он.

Напомним, Кабинет министров назначил Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, ддля назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов. После чего он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики. В "Слуге народа" говорили, что и в третий раз будут рассматривать вопрос о его назначении.

Однако после этого в законопроект №4531 о госслужбе попытались внести правки, которые практически полностью аннулировали урезание полномочий и.о. министра, предусмотренные вступившим в силу в декабре прошлого года законом. Это бы позволило Юрию Витренко получить полномочия министра.

Рада рассмотрела законопроект во втором чтении 16 февраля, правки касаемо полномочий и.о. министров были отклонены, однако документ поддержали в части, которая касалась возобновления отмененных из-за карантина конкурсы на должности в госслужбе. После этого Зеленский наложил вето на этот законопроект.