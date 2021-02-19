Верховная Рада приняла во втором чтении обновленный закон, в который президент Владимир Зеленский внес правки, об урегулировании конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которым запрещается голосовать за решения местных советов, где есть конфликт интересов у таких лиц.

Соответствующее решение поддержали 287 парламентариев во время заседания Рады в пятницу, 19 февраля.

Согласно документу, сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, председатель, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета должен публично сообщить о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета, другого коллегиального органа (комиссии, комитета, коллегии и т.д.), соответствующему коллегиальному органу. При этом он не участвует в рассмотрении, подготовке и принятии решений соответствующим коллегиальным органом.

Если неучастие таких лиц в голосовании приведет к потере полномочности совета, иного коллегиального органа, то они могут принять участие в принятии решения.

"Если сообщение о конфликте интересов осуществлено на заседании совета, иного коллегиального органа, информация о таком уведомлении обязательно вносится в протокол заседания совета, иного коллегиального органа", - говорится в законе.

Напомним, в начале декабря 2020 года Рада поддержала этот закон во втором чтении, однако без внимания в документе остался вопрос урегулирования конфликта интересов в деятельности глав областных, районных, районных в городах советов. Таким образом, в обновленной редакции это учли и сегодня проголосовали за законопроект с этими правками.

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