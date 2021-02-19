Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) получила от аппарата Верховной Рады листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, процедура импичмента достаточна сложная и предусматривает несколько стадий. Нардеп напомнил, что необходимо собрать 226 подписей народных депутатов в поддержку проведения импичмента, а потом "народный импичмент подпишут люди".

"Но мы уже видим, что дали сигнал обществу, что этот процесс мы начинаем, поскольку, по нашему мнению, со стороны президента очень много нарушений. Мы этот процесс запустили", - отметил Бойко.

Напомним, о процедуре импичмента президента Владимира Зеленского заговорили после того, как 2 февраля он ввел в действие решение СНБО, блокирующее деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива еще 16 февраля сообщил, что в Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленскому.

Также мы сообщали, что ОПЗЖ требует от Зеленского выполнения Минских соглашений.