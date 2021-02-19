Первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Украину 20-21 февраля. Это будет препарат компании AstraZeneca, произведенный в Индии.

Соответствующий документ, который украинский МИД направил Минздраву публикует Telegram-канал "ПрофиТролль".

"В МИД поступила нота Посольства Республики Индия в Украине касаемо запланированного прибытия в Международный аэропорт "Борисполь" партии индийской вакцины от Covid-19 в объеме 500 000 доз 20-21 февраля 2021 года и просьбой организовать участие представителей правительства Украины в церемонии встречи и передачи вакцин украинской стороны... Ввиду того, что этот вопрос пребывает исключительно в компетенции Минздрава Украины, просим обработать затронутые индийской стороной вопросы и ориентировать МИД", - сказано в документе.

Напомним, глава МОЗ Степанов лично уже вылетел за вакцинами от коронавируса в Индию.

Также мы писали о том, в Украине 15 февраля уже подали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca.