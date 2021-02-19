Экс-президент Молдовы и глава Партии социалистов Игорь Додон отметил свой 46-й день рождения на "краю света". Так он назвал российские острова Сахалин и Курилы. Об этом бывший глава государства написал на своей странице в Facebook.

Додон объяснил, что "невероятное и незабываемое путешествие" ему и его семье подарили российские друзья. По мнениб политика, Сахалин и Курилы являются прекрасными местами для отдыха и медитаций.

Напомним, 1 ноября 2020-го Игорь Додон проиграл президентские выборы Майе Санду, выдвинутой партией "Действие и солидарность". В конце декабря прошлого года сообщалось, что экс-президент Молдавии Додон возглавил Партию социалистов.

Также мы сообщали, что Додон накануне инаугурации Санду урезал полномочия президента Молдовы.