С 8 по 14 марта проходит Масленичная неделя. Каждый ее день имеет свои традиции и приметы. Также есть общие правила, которых придерживались на протяжении недели, которая завершала зимние праздники и была переходной перед Великим постом.

Собрали главные из них. В народе верили, что, если их придерживаться, то это принесет больше счастья и достатка.

Главные традиции на Масленицу и их смысл

Молоко, масло, но никакого мяса. Масленица была подготовительной неделей перед пасхальным постом. На церковном календаре это мясопустная неделя, то есть такая, когда из питания нужно исключить мясо. А вот молочные продукты (сливочное масло, сыр, молоко, творог), яйца и рыбу есть можно.

Блины. Блины на Масленицу готовили всю неделю. Они олицетворяли Солнце. Считалось, что чем больше испечь блинов - тем больше будет солнечных дней и радости. Щедрый стол - обещал щедрый год, поэтому на угощения не скупились.

Существовали гадания на блинах. Хозяйки смотрели, какими будут первые блины на Масленицу. Если они подгорали - это было плохой приметой.

Очищение. На Масленичной неделе, которая предшествовала посту и воздержанию, важным ритуалом было очищение. Физическое, когда убирали в доме перед приходом гостей, выбрасывали или раздавали ненужные вещи, ходили в баню.

Духовное - когда избавлялись от обид, приглашая родню в гости, прося прощение во время Прощеного воскресенья. Сжигание чучела Зимы было не только символом перехода к Весне, но и знаком избавления от накопившегося негатива, готовности к новому.

Веселье. Плохой приметой на Масленицу было находиться в унынии. Считалось, что это умножит печали в текущем году. А вот веселье и радость должны были привлечь такие же радостные события и эмоции в наступившем году.

Картинки с Масленицей

Собрали красивые картинки с Масленицей.