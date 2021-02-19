Заседание суда, по делу радикала, бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, перенесли. Оно состоится не сегодня, 19 февраля, как было заявлено ранее, а во вторник, 23 февраля.

Речь идет о деле относительно похищения в сентябре 2015 года депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook.

"Только что нам сообщили, что приговор оглашать сегодня не будут. Отложили до вторник, 23 февраля, в 10:00", - написал он.

Напомним, 19 февраля в Приморском суде Одессы должны были объявить приговор Стерненко. Дело касается давнего преступления, в котором его обвиняют, - похищении человека, пытках и вымогательстве. Прокуратура Одесской области просит наказания в виде лишения свободы на восемь лет с конфискацией имущества.

Стерненко сейчас широко известен по другому делу - как обвиняемый в убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова, которого он зарезал в мае 2018 года во время уличной потасовки. По этой истории длится судебный процесс. В ходе которого радикала выпустили из-под домашнего ареста.