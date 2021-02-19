Утром в пятницу, 19 февраля, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах холодно, обсерваторию, которая там расположена, укрыл снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Утром температура воздуха 19 февраля в 07:35 составляла -12 градусов. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Ясно.

На фото обсерватории, которое выложили в соцсети спасатели, видно, что залепленная снегом обсерватория превратилась в снежную крепость.

Напомним, украинские ученые в Антарктиде увидели розовый и зеленый снег возле станции Академик Вернадский.

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