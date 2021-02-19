18 февраля на Марсе успешно приземлился марсоход NASA "Perseverance", который займется поиском следов биологической жизни на Красной планете (около 3-4 млрд лет назад на Марсе была вода, поэтому теоретически на планете могли существовать живые микроорганизмы).

Вместе с марсоходом прибыл крошечный беспилотный вертолет Ingenuity. Это первый в истории беспилотник, который может совершать полеты вне Земли.

Собрали данные о посадке и миссии "Персеверанс". Для чего он прибыл на Марс и чем уникален.

Зачем Perseverance отправили на Марс

"Perseverance" (упорство) - самый совершенный из аппаратов подобного класса, работавших на Марсе. Его дизайн похож на предыдущий ровер Curiosity, но с доработками. Например, более жесткими и мощными сделали колеса.

Марсоход запустили в рамках программы NASA "Марс-2020", стоимость которой прядка 2 миллиардов долларов. Цель "Perseverance" - искать признаки жизни на планете, изучить геологию и климат Марса.

Также марсопроходец с помощью специальной роботизированной руки-манипулятора должен собрать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю. Их заберет другой аппарат, который запустят позже. Предположительно это произойдет в 2026 году. На Землю марсианский грунт планируют доставить к 2031 году.

Кроме того, с помощью "Perseverance" изучат условия для постройки потенциальной обитаемой базы на Марсе, поскольку есть планы организовать туда пилотируемые полеты. В частности, марсоход опробует технологию получения кислорода из марсианской атмосферы.

Вместе с "Perseverance" прибыл крошечный вертолет "Ingenuity" (Изобретательность), который весит менее 2 кг. Он займется съемкой и разведкой марсианской местности. Максимальная дальность полета - до 600 м, высота - 3-10 м.

Ракета-носитель Атлас-5 с американским марсоходом стартовала с Земли 30 июля 2020 года. Прежде, чем войти в разреженную атмосферу Марса и начать торможение аппарат преодолел 470 млн километров на скорости 19 500 км/ч.

Как прошла посадка

Посадка на Марс считается одной из самых сложных в космонавтике, поскольку на этой планете есть атмосфера. Лишь около 40% миссий на Марс окончились успехом.

Посадочная операция заняла семь минут, которые назвали "семи минутами ужаса". Дело в том, что передаваемые марсоходом сигналы достигают Земли с 10-минутной задержкой из-за огромного расстояния. Так что, если бы что-то пошло не по плану, то быстро откорректировать траекторию посадки с Земли, не получилось бы.

Сначала десантный модуль вошел в атмосферу. Потом был сброшен тепловой щит, после чего активировали радарный инструмент, определяющий расстояние до поверхности.

Далее сбросили заднюю оболочку и запустили тормозную систему "Небесный кран", которая снизила скорость до 0,75 м/с. После этого выпустили парашюты и ровер спустили вниз на нейлоновых шнурах.

Спуск "Персеваранс" на Марс. Компьютерная графика

"Персеверанс" успешно высадился на поверхность Марса в кратере Езеро, где в прошлом располагалась речная дельта. Место посадки выбрали не случайно. Ученые считают, что в скалах озера Езеро могли сохраниться признаки бактериальной жизни.

Члены команды марсохода НАСА встретили успешное "примарсение" бурными аплодисментами. Теперь опыт успешной посадки "Персеверанс" пригодится для следующих миссий.

Полное видео приземления транслировалось на YouTube:

Первые фото Рerseverance

В настоящее время инженеры анализируют данные, которые поступают марсохода. Пока это черно-белые снимки низкого качества, поскольку они сделаны инженерными камерами.

"Привет, мир. Первое, что я увидел в моем пристанище", - так подписали первый снимок Персеверенс с Марса.

"В безопасности на Марсе", - публиковал еще один снимок робот.

Позже должны поступить снимки Марса в более высоком разрешении. Но основной интерес представляют не фото, а результаты исследований по поиску следов биологической жизни.

До "Perseverance" на Марсе успешно приземлялись марсоходы "Марс 3" (СССР, 1971 - вскоре перестал поступать сигнал), "Sojourner" (США, 1997), "Spirit" (США, 2004-2010), "Opportunity" (США, 2004-2018), "Curiosity" (США, с 2012 года). Также в этом году запланирована посадка китайского марсохода "Тяньвэнь-1".

Напомним, что ранее марсоход Curiosity опубликовал панорамное видео на Красной планете, нашел "Малый Колонсей" и столовую ложку.