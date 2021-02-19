Во время отдыха в Египте во время снорклинга на днях погибла жительница города Ровно.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает местное "Радио Трек".

По данным источников, женщина отдыхала в Египте вместе с супругом. На момент трагедии он плавал вместе с ней, однако она внезапно исчезла из виду. На помощь позвали спасателей, но сохранить ей жизнь не удалось.

Причины смерти украинки устанавливаются.

Сноркелинг - вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами. Также в холодной воде может быть надет гидрокостюм. Данное развлечение очень популярно в Египте. Красное море считается одним из лучших мест на планете для сноркелинга, так как там обитают более тысячи видов рыб и кораллов.

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