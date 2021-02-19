США не будут вводить санкции против немецких компаний из-за "Северного потока-2" - Bloomberg
США не будут вводить санкции против немецких компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2". Несмотря на то что Вашингтон хотел бы остановки проекта, администрация Джо Байдена не хочет конфликта с Берлином.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По информации издания, доклад по "Северному потоку - 2" может быть опубликован в пятницу, 19 февраля. Ожидается, что в нем будет упоминаться "лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией", говорится в статье.
По словам источников агентства, администрация бывшего президента США Дональда Трампа в последние недели работы готовилась ввести санкции против немецких компаний, однако ей не хватило времени. В частности, под ограничения мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщили источники.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что новые американские санкции против "Северного потока - 2" будут введены в случае завершения строительства и сертификации трубопровода.
Кроме того, сообщалось, что по информации СМИ, Германия хочет откупиться от санкций США по "Северному потоку - 2" за 1 миллиард евро.