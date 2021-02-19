США не будут вводить санкции против немецких компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2". Несмотря на то что Вашингтон хотел бы остановки проекта, администрация Джо Байдена не хочет конфликта с Берлином.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации издания, доклад по "Северному потоку - 2" может быть опубликован в пятницу, 19 февраля. Ожидается, что в нем будет упоминаться "лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией", говорится в статье.

По словам источников агентства, администрация бывшего президента США Дональда Трампа в последние недели работы готовилась ввести санкции против немецких компаний, однако ей не хватило времени. В частности, под ограничения мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщили источники.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что новые американские санкции против "Северного потока - 2" будут введены в случае завершения строительства и сертификации трубопровода.

Кроме того, сообщалось, что по информации СМИ, Германия хочет откупиться от санкций США по "Северному потоку - 2" за 1 миллиард евро.