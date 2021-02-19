В украинском Институте молекулярной биологии и генетики объявили о готовности исследовать мутации коронавируса на территории страны, однако пока что наблюдаются сложности в организационном процессе.

Об этом сказано в Facebook института.

По словам ученых, пока неизвестно, какие штаммы циркулируют по стране и отличаются ли они в разных регионах. Определить мутации вирусов можно с помощью метода секвенирования, для которого используют различные молекулярные технологии.

На балансе института есть секвенаторы нового поколения, которые нужны для проведения таких исследований, а также специалисты, которые могут проанализировать результаты. Однако проблема заключается не в сложности технологии, а в сотрудничестве с другими инстанциями.

"В деле изучения мутаций нужны разнопрофильные специалисты, которые сосредоточены по разным инстанциям, министерствах и академиях. Наш Институт находится в системе Национальной академии наук Украины. Центр общественного здоровья и больницы, где можно собрать образцы для анализа, - в системе Министерства здравоохранения, а Институт эпидемиологии и вирусологии им. Громашевского, который имеет разрешение работать с вирусами - в системе Национальной академии медицинских наук", - сообщил директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.

В ИМБГ опасаются, что их инициатива остановится на этапе договоренностей и договоров, как это случалось раньше. Для решения проблемы ученые предлагают создать государственную программу для проведения исследований.

В институте заявляют, что собранные благодаря изучению новых штаммов данные можно использовать при вакцинации, поскольку знания о них могут помочь в деле модифицикации вакцин.

Напомним, в США впервые обнаружили гибридный штамм коронавируса, который получился благодаря слиянию двух типов вируса.

Также мы писали о том, что в Норвегии обнаружили еще один гибридный штамм коронавируса.