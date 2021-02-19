В ВОЗ не считают, что коронавирус в Китай могли завезти
Во Всемирной организации здравоохранения не считают, что коронавирус мог попасть в Китай из другой страны - на замороженных продуктах или другим способом.
Об этом в ходе брифинга заявил глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, видео обнародовано в Twitter.
Эмбарек заявил, что в Китае в замороженных продуктах обнаружили только единичные случаи коронавируса, их не могли завезти в страну в 2019 году, когда нигде в мире не фиксировали Covid-19.
"Поэтому идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания - это не та версия, на которой мы фокусируемся", - заявил Эмбарек.
ВОЗ склоняется к версии, что коронавирус мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо местного скота.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros & @DrKeithRowley, Trinidad & Tobago Prime Minister. #VaccinEquity https://t.co/0MTO3bYvBh— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 18, 2021
Напомним, 10 февраля искавшие источник коронавируса эксперты ВОЗ покинули Китай.
Также мы писали о том, что ВОЗ отметила самое низкое число заражений коронавирусом с октября.