Ивано-Франковская область остается лидером по числу новых случаев Covid-19. Статистика Минздрава
В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 6 531 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 293 672. Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали за прошедшие 24 часа в Ивано-Франковской области. Этот регион уже около двух недель занимает лидирующие позиции по суточному приросту пациентов с Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановых в соцсети в пятницу, 19 февраля.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
Менее ста новых пациентов за день выявили в двух регионах: Херсонской (34) и Кировоградской областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 544 случая;
Винницкая область - 581 случай;
Волынская область - 180 случаев;
Днепропетровская область - 397 случаев;
Донецкая область - 132 случая;
Житомирская область - 260 случаев;
Закарпатская область - 397 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 753 случая;
Киевская область - 365 случаев;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 422 случая;
Николаевская область - 182 случая;
Одесская область - 238 случаев;
Полтавская область - 133 случая;
Ровенская область - 134 случая;
Сумская область - 104 случая;
Тернопольская область - 217 случаев;
Харьковская область - 182 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 197 случаев;
Черкасская область - 155 случаев;
Черновицкая область - 458 случаев;
Черниговская область - 178 случаев.
Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с Covid-19 разворачивают временный госпиталь.
Также сообщали, что Максим Степанов лично вылетел за вакцинами от коронавируса в Индию.