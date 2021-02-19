В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 6 531 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 293 672. Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали за прошедшие 24 часа в Ивано-Франковской области. Этот регион уже около двух недель занимает лидирующие позиции по суточному приросту пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановых в соцсети в пятницу, 19 февраля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Менее ста новых пациентов за день выявили в двух регионах: Херсонской (34) и Кировоградской областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 544 случая;

Винницкая область - 581 случай;

Волынская область - 180 случаев;

Днепропетровская область - 397 случаев;

Донецкая область - 132 случая;

Житомирская область - 260 случаев;

Закарпатская область - 397 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 753 случая;

Киевская область - 365 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 422 случая;

Николаевская область - 182 случая;

Одесская область - 238 случаев;

Полтавская область - 133 случая;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 104 случая;

Тернопольская область - 217 случаев;

Харьковская область - 182 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 197 случаев;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 458 случаев;

Черниговская область - 178 случаев.

Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с Covid-19 разворачивают временный госпиталь.

Также сообщали, что Максим Степанов лично вылетел за вакцинами от коронавируса в Индию.