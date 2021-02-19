По состоянию на утро пятницы, 19 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 531 человека.

Напомним, что вчера, 18 февраля, в стране было выявлено 6 237 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло всего на 294 человека. К примеру, вчера суточный прирост составил почти 2 000 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов, который улетел в Индию за вакциной.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 293 672 человека. Выздоровели за последние сутки 5 857 человек (с начала эпидемии - 1 139 977 человек - Ред.).

Умерло за сутки 120 пациентов (с начала эпидемии - 24 972 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 304 человека. Среди новых зараженных 418 детей и 285 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (753 человека), Черновицкой области (458), Винницкой области (581) и Львовской области (422).

В Киеве выявлено 544 случая заражений.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп из фракции Порошенко обвинила Степанова в своем заражении Covid-19.

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