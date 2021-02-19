Утром в пятницу, 19 февраля, по Крымскому мосту, соединяющему Керченский и Таманский полуострова, перекрыто движение из-за мощного снегопада и плохой видимости. Это произошло впервые с момента завершения его строительства.

Об этом со ссылкой на управление российских автомобильных дорог "Тамань" сообщает РИА "Новости".



"По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях", - сообщили в организации.



Также там уточнили, что движение транспорта остановлено с 6.00 ( по Киеву), и перекрытие моста по этой причине произошло впервые.

Напомним, мост строили с 2014 по 2018 год. Движение по автомобильной части моста торжественно открыл президент России Владимир Путин, преодолев 19 километров чуть больше, чем за четверть часа.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как велась стройка Крымского моста и что он изменит для Крыма и Украины.