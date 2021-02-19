В Ивано-Франковской области, которая в последнее время лидирует по числу зараженных коронавирусом, назвали причину такого положения вещей.

По мнению чиновников в этом виновны народные обряды, в том числе и проводы Рождественских праздников - Расколяда.

Об этом сообщил начальник областного управления Госпотребслужбы Роман Гурский, как передает "Укринформ".

"Когда вы в маске отбыли в храме службу и пошли домой, безусловно, есть вероятность заражения... Но когда мы получили Расколяду, то были в шоке. Потому что на всех богослужениях люди еще в масках, и священники придерживаются требований причастия, дезинфицируют ложку... Впрочем, когда сходятся из двух сел в Дом культуры, или народный дом или в большой храм, и все снимают маски и колядуют, то вероятность заражения с 10 процентов возрастает до 100", - убежден Гурский.

По его словам, еще одной причиной вспышки коронавирусной инфекции в области можно считать массовые празднования. Особенно многолюдные свадьбы, на которые приезжает много людей из разных регионов.

Третьим фактором роста числа заболевших коронавирусом в Госпотребслужбе считают миграцию людей.

"Еще один фактор - это огромная миграция людей. В январе мы пережили локдаун, государственные и религиозные праздники. Все закрыто, горнолыжные курорты - открыты, города - открыты, гостиницы - тоже. Люди едут, потому что сколько можно сидеть дома", - отметил Гурский.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп из фракции Порошенко обвинила Степанова в своем заражении Covid-19.