Самая знаменитая экологическая активистка Грета Тунберг подвергла критике NASA за программы по освоению Марса.

Грета Тунберг выпустила ироничный видеоролик, в котором раскритиковала космическое агентство США и правительства некоторых стран за трату миллиардов долларов налогоплательщиков на покорение Марса в тот момент, когда Земля нуждается в экстренной помощи.

В своем псевдорекламном видео освоения Марса экоактивистка показала, как богатым людям предлагается сбежать на Красную планету от экологических проблем.

В ролике Марс показан как нетронутая планета с роскошными пейзажами, которые ждут прибытия землян, желающих покинуть погибающую Землю.

"Космические программы, финансируемые правительствами, и один процент сверхбогатых жителей Земли ориентированы на Марс. И все же у большинства людей никогда не будет возможности посетить Красную планету или жить на ней... Поскольку 99% населения мира останется на Земле, нам лучше заняться проблемами климата. У нас просто нет выбора", - говорится в видеоролике.

Видео: Fridays For Future USA

Ранее "Страна" сообщала, что космический зонд ОАЭ прислал свои первые снимки Марса.