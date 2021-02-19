Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Нина Южанина заразилась коронавирусом и обвинила в этом главу Минздрава Максима Степанова, который уже лично полетел в Индию за вакциной.

Об этом Нина Южанина сообщила в сети, в комментарии к сообщению Ирины Геращенко.

"Не дождалась вакцины и я. Хотя больше года держалась. Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим-большим количеством людей.

Это Вы, господин Максим Степанов виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан!!! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула. Для меня теперь, 15 февраля 2021 будет не символической датой, а проблемой для моего здоровья", - написала Нина Южанина.

Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль назвал причину срыва сроков вакцинации от коронавируса в Украине.