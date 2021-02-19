На выходных в Украине начнется потепление. Если в субботу, 20 февраля, днем будет прихватывать мороз до -8, а ночью - и до -17, то в воскресенье уже будет около 0.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Как видно по карте, 20 февраля днем на западе и юге страны воздух прогреется до +2...+5 градусов. В центре будет чуть холоднее: -2...+1. А на северо-востоке все еще задержатся морозы, которые достигнут -5...-8 градусов.

Ночью по всей Украине будут в основном минусовые отметки, причем холоднее всего будет на Черниговщине и Харьковщине (до -18), а теплее всего - на Закарпатье (до +1)

На больше части территории осадков не предвидится. Лишь на юге, в Запорожье, Черкассах и Житомире вероятны снег с дождем.

В Киеве суббота выдастся теплой: с дневной температурой 0...-2. Правда, ночью прихватит крепкий мороз до -15. При этом будет идти снег.

В воскресенье на всем Правобережье днем уже будет выше 0: +1...+5. А на левом берегу Днепра местами возможны небольшие морозы до -1. Ночью в большинстве областей столбики термометров упадут до -2...-4. Только на крайнем западе, востоке и севере в темное время суток будет холоднее - до -10.

В столице 21 февраля днем ожидается +1...+3, ночью -2...-4.

Воскресенье будет солнечным с небольшой облачностью. Лишь в приграничных областях на севере и востоке синоптики прогнозируют снег.

Ранее "Страна" писала, какой будет погода в пятницу. Ожидаются весьма крепкие морозы.

Мы также сообщали, что на Азовском море будет сильный шторм с волнами до двух метров.