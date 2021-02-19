Президент Владимир Зеленский, как и прогнозировала "Страна" со ссылкой на свои источники, применил право вето к закону об изменениях в законодательстве о конкурсах на занятие должностей государственной службы (№4531).

Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады: "Готовится на рассмотрение с вето президента".

Как понятно из карточки законопроекта, в четверг Зеленский возвратил закон со своими предложениями в парламент.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада приняла этот закон 16 февраля, а на следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.

В начале февраля, после первого чтения, мы также подробно рассказывали об этом документе. В нем предлагается возвращение конкурсов постепенно, в течение нескольких месяцев, - в зависимости от категорий служащих.