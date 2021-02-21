Китай собирается устроить государственную регистрацию популярным блогерам
Начиная со следующей недели Администрация киберпространства Китая начнет требовать от блогеров одобренные властями Поднебесной учетные данные, прежде чем публиковать материалы.
Некоторые опасаются, что разрешение получат только государственные медиа и официальные пропагандистские аккаунты.
Об этом пишет агентство АР.
В материале агентства рассказывается о Ма Сяолине, который освещает текущие события на одном из ведущих китайских микроблогов, где у него 2 миллиона подписчиков.
Недавно ему позвонили представители сайта Weibo и попросили не публиковать оригинальный контент по разным темам - от политики до экономических и военных вопросов.
"Как исследователь-международник и обозреватель, похоже, теперь я могу идти только касаться развлечений, еды и напитков", - написал он в конце января в своем аккаунте.
Ма, часто публиковавший материалы о событиях на Ближнем Востоке, не единственный из популярных влиятельных авторов, работающих в условиях жестко цензурированной Сети Китая, который обнаружил, что пространство для высказываний сужается.
В общем, государственное разрешение на публикацию материалов на политические темы было необходимо с 2017 года, но это правило почти не соблюдалось. Теперь же оно расширилось на заметки на темы здравоохранения, экономики, образования и судебных дел.
"Регулирующие органы хотят контролировать всю процедуру производства информации", - сказал Титус Чен, эксперт по китайской политике в области социальных сетей из Национального университета Сунь Ятсена на Тайване.
Китайский лидер Си Цзиньпин сделал "цифровой суверенитет" центральной концепцией своего правления, согласно которому власти устанавливают ограничения и усиливают контроль над цифровой сферой.
Новое требование об учетных данных может ограничить публикацию оригинального контента отдельными лицами, в том числе такими людьми, как Ма, которые открыто не оспаривают линию правящей Коммунистической партии Си.
Генеральный директор Weibo Ван Гаофей, отвечая Ма в микроблоге, заверил, что комментарии к новостям, опубликованным официальными СМИ, разрешены, но комментаторы не могут сами публиковать новости.
Согласно сообщению Администрации киберпространства, пересмотр политики призван "стандартизировать и управлять публичными учетными записями и платформами информационных услуг, чтобы они были более осведомлены о правильном направлении общественного мнения".
Похоже, в Китае готовят жесткие меры по обеспечению соблюдения существующих с 2017 года правил. Правда, пока неясно, как будут наказывать блогеров, если они опубликуют информацию. не имея полномочий.
Вероятно, к таким мерам подтолкнула пандемия коронавируса, так как в первые дни эпидемии в Китае большую часть новостей давали онлайн-аккаунты и цифровые СМИ, которые распространяли как достоверную информацию, так и слухи.
Ранее "Страна" сообщала, что в КНР запретили британский телеканал BBC World News.
Правда, это было сделано после лишения Лондоном лицензии китайского англоязычного телеканала China Global Television Network (CGTN).