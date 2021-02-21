Начиная со следующей недели Администрация киберпространства Китая начнет требовать от блогеров одобренные властями Поднебесной учетные данные, прежде чем публиковать материалы.

Некоторые опасаются, что разрешение получат только государственные медиа и официальные пропагандистские аккаунты.

Об этом пишет агентство АР.

В материале агентства рассказывается о Ма Сяолине, который освещает текущие события на одном из ведущих китайских микроблогов, где у него 2 миллиона подписчиков.

Недавно ему позвонили представители сайта Weibo и попросили не публиковать оригинальный контент по разным темам - от политики до экономических и военных вопросов.

"Как исследователь-международник и обозреватель, похоже, теперь я могу идти только касаться развлечений, еды и напитков", - написал он в конце января в своем аккаунте.

Ма, часто публиковавший материалы о событиях на Ближнем Востоке, не единственный из популярных влиятельных авторов, работающих в условиях жестко цензурированной Сети Китая, который обнаружил, что пространство для высказываний сужается.

В общем, государственное разрешение на публикацию материалов на политические темы было необходимо с 2017 года, но это правило почти не соблюдалось. Теперь же оно расширилось на заметки на темы здравоохранения, экономики, образования и судебных дел.

"Регулирующие органы хотят контролировать всю процедуру производства информации", - сказал Титус Чен, эксперт по китайской политике в области социальных сетей из Национального университета Сунь Ятсена на Тайване.

Китайский лидер Си Цзиньпин сделал "цифровой суверенитет" центральной концепцией своего правления, согласно которому власти устанавливают ограничения и усиливают контроль над цифровой сферой.

Новое требование об учетных данных может ограничить публикацию оригинального контента отдельными лицами, в том числе такими людьми, как Ма, которые открыто не оспаривают линию правящей Коммунистической партии Си.

Генеральный директор Weibo Ван Гаофей, отвечая Ма в микроблоге, заверил, что комментарии к новостям, опубликованным официальными СМИ, разрешены, но комментаторы не могут сами публиковать новости.

Согласно сообщению Администрации киберпространства, пересмотр политики призван "стандартизировать и управлять публичными учетными записями и платформами информационных услуг, чтобы они были более осведомлены о правильном направлении общественного мнения".

Похоже, в Китае готовят жесткие меры по обеспечению соблюдения существующих с 2017 года правил. Правда, пока неясно, как будут наказывать блогеров, если они опубликуют информацию. не имея полномочий.

Вероятно, к таким мерам подтолкнула пандемия коронавируса, так как в первые дни эпидемии в Китае большую часть новостей давали онлайн-аккаунты и цифровые СМИ, которые распространяли как достоверную информацию, так и слухи.

Ранее "Страна" сообщала, что в КНР запретили британский телеканал BBC World News.

Правда, это было сделано после лишения Лондоном лицензии китайского англоязычного телеканала China Global Television Network (CGTN).