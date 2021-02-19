Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел из аэропорта "Борисполь" в Индию на переговоры с производителями о поставках в 2021-2022 году дополнительных объемов вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах разработки Oxford/AstraZeneca и NovaVax.

Об этом чиновник сообщил в своем Фейсбуке.

"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India", – написал Степанов.

По его прогнозам, пандемия будет оставаться мировой проблемой нескольких последующих лет.

"Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", – пояснил в связи с этим необходимость переговоров министр.

"Основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – заявил Степанов.

Он добавил, что лично проконтролирует отправку первой партии: "Важность груза обязывает".

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко комментировал "Стране" ситуацию с задержкой поставки вакцин от коронавируса.

Между тем на западе Украины вводят жесткий карантин из-за ухудшения эпидситуации.