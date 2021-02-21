Министры обороны стран НАТО в режиме телеконференции провели заседание Североатлантического совета и договорились продолжить тренировочную миссию НАТО в Ираке и увеличить количество военного персонала с 500 до 4000 человек.

Об этом во время пресс-конференции по итогам второго дня встречи министров заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Сегодня мы приняли решение продлить Тренировочную миссию НАТО в Ираке, для поддержания сил безопасности Ирака в борьбе с терроризмом и для того, чтобы ИГИЛ (Исламское государство) не вернулся в эту страну. Размер нашей миссии возрастет с 500 военнослужащих до около 4000, она охватит больше иракских институтов и районы за пределами Багдада. Наше присутствие обусловлено, как и увеличение количества войск. Эта миссия осуществляется на запрос правительства Ирака, с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности страны", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что накануне провел беседу с премьер-министром Ирака и заверил его, что все мероприятия по расширению тренировочной миссии Альянса будут осуществлять при тесной координации с властями Ирака.

Напомним, тренировочная миссия НАТО в Ираке в количестве около 500 военнослужащих была основана в 2017 году. В январе 2020 года после ликвидации американскими силами иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с требованием вывести из страны иностранные войска. Часть стран НАТО приостановили свое участие в тренировочной миссии. При этом представители Альянса заявляли, что тренировочная миссия будет оставаться в стране до тех пор, пока будет там нужна. В феврале 2020 года Североатлантический совет согласился продолжить тренировочную миссию НАТО в Ираке.

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