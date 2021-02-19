В Израиле ввели зеленые паспорта для вакцинированных от коронавируса и переболевших
Минздрав Израиля 19 февраля презентовал зеленый паспорт (Green Pass) - сертификат о вакцинации против коронавируса, который наделяет привитых или выздоровевших более широкими правами, чем у остальных граждан.
В министерстве предупредили о серьезных наказаниях для тех, кто будет подделывать такие документы.
Об этом сообщает Times of Israel.
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и другие должностные лица представили сертификат, защищенный QR-кодом.
Кабинет министров страны в понедельник одобрил возобновление с 21 февраля работы магазинов, спортзалов, отелей и других мест. После введения паспортов магазины, торговые центры, рынки, музеи и библиотеки будут открыты для всех израильтян. Но только те, кто был вакцинирован или вылечились от COVID-19, смогут посещать тренажерные залы и бассейны, спортивные и культурные мероприятия и останавливаться в отелях.
Чтобы получить разрешение на открытие в воскресенье, заведения должны обязаться принимать только обладателей сертификатов.
Получить Green Pass можно начиная с воскресенья, 21 февраля, тремя способами:
- скачав специальное приложение Ramzor с Google Play или Apple App Store, введя личные данные и получив пропуска на свой телефон;
- зарегистрировавшись на сайте Минздрава и загрузив с него документ для печати;
- позвонив на горячую линию Минздрава и отправив пропуск по электронной почте или факсу.
Паспорта уже раскритиковали за то, что их легко подделать. По сообщению израильских СМИ, в стране уже существует черный рынок поддельных сертификатов, а более 100 000 пользователей присоединились к группам, предлагающим подделки за деньги.
Эдельштейн заявил, что за подделку можно сесть в тюрьму.
В то же время он добавил, что в Израиле не будет принудительной вакцинации. И не будет никаких личных санкций против тех, кто не делает прививки.
Между тем не во всех странах одобряют идею вакцинных паспортов, например, в Великобритании. Там считают, что это приведет к дискриминации.
Как, например, в Ватикане, где работникам грозят потерей должностей в случае отказа от прививки против COVID-19 без уважительных причин.