Минздрав Израиля 19 февраля презентовал зеленый паспорт (Green Pass) - сертификат о вакцинации против коронавируса, который наделяет привитых или выздоровевших более широкими правами, чем у остальных граждан.

В министерстве предупредили о серьезных наказаниях для тех, кто будет подделывать такие документы.

Об этом сообщает Times of Israel.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и другие должностные лица представили сертификат, защищенный QR-кодом.

Кабинет министров страны в понедельник одобрил возобновление с 21 февраля работы магазинов, спортзалов, отелей и других мест. После введения паспортов магазины, торговые центры, рынки, музеи и библиотеки будут открыты для всех израильтян. Но только те, кто был вакцинирован или вылечились от COVID-19, смогут посещать тренажерные залы и бассейны, спортивные и культурные мероприятия и останавливаться в отелях.

Чтобы получить разрешение на открытие в воскресенье, заведения должны обязаться принимать только обладателей сертификатов.

Получить Green Pass можно начиная с воскресенья, 21 февраля, тремя способами:

скачав специальное приложение Ramzor с Google Play или Apple App Store, введя личные данные и получив пропуска на свой телефон;

зарегистрировавшись на сайте Минздрава и загрузив с него документ для печати;

позвонив на горячую линию Минздрава и отправив пропуск по электронной почте или факсу.

Паспорта уже раскритиковали за то, что их легко подделать. По сообщению израильских СМИ, в стране уже существует черный рынок поддельных сертификатов, а более 100 000 пользователей присоединились к группам, предлагающим подделки за деньги.

Эдельштейн заявил, что за подделку можно сесть в тюрьму.

В то же время он добавил, что в Израиле не будет принудительной вакцинации. И не будет никаких личных санкций против тех, кто не делает прививки.

Между тем не во всех странах одобряют идею вакцинных паспортов, например, в Великобритании. Там считают, что это приведет к дискриминации.

Как, например, в Ватикане, где работникам грозят потерей должностей в случае отказа от прививки против COVID-19 без уважительных причин.