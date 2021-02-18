В Антарктиде недалеко от украинской станции "Академик Вернадский" ученые обнаружили "цветение" снега - вместо белого он стал розовым и зеленым.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Украины.

"Такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей продолжительной зимы", - говорится в сообщении.

Так, зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл, а розовый - каротин, который содержат некоторые виды микроводорослей, отметили в научном центре.

"Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяния еще ускоряется.

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