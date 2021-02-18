Житель Днепра Виктор Шарий заявил, что "Партия Шария", созданная известным блогером, была зарегистрировано именно на него и сейчас он хочет отозвать разрешение на использование его фамилии.

Об этом Виктор Шарий сказал в интервью hromadske.

По словам Виктора, использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели в 2019 году - перед выборами в Верховную Раду. Тогда Виктору позвонили представители блогера и предложили денежное вознаграждение в размере 500 долларов, на что мужчина согласился.

Он рассказал, что соглашение оформили у нотариуса, после визита к которому он долгое время никакого отношения к партии не имел.

"После того, как я дал свое согласие, я на некоторое время даже забыл о них", - заявил Виктор.

Однако теперь он захотел отозвать разрешение на использование своей фамилии в названии партии. Он объяснил это тем, что ему надоели шутки знакомых о том, что его фамилию использует "Партия Шария".

"Начинают подкалывать, стебаться, а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить в этом всем точку", - сказал Виктор Шарий.

Также он назвал полным враньем заявление Анатолия Шария о том, что его задерживало СБУ в Днепре. Он сказал, что сам добровольно приехал в Киев.

Интервью с днепрянином прокомментировал в Фейсбуке Анатолий Шарий. Он считает, что перед беседой Виктора запугала СБУ, продержав двое суток в подвале.

"Запаковав вдесятером и двое суток продержав в подвале, СБУ привезла Виктора Шария в... студию "Громадського". "Громадське", у вас хватило совести всерьез "интервьюировать" этого запуганного человека, которого вам привезла СБУ и всерьез делать вид, что вы не понимаете, что происходит?", - написал Анатолий.

Напомним, 16 февраля СБУ объявила блогеру подозрение в госизмене.

В понедельник Служба безопасности ждет Шария на допрос по делу о госизмене.