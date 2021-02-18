Ученые обнаружили, что вакцина производства Pfizer/BioNTech может быть на две трети менее эффективной против штамма коронавируса из Южной Африки.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ученые из Медицинского отделения Техасского университета (UTMB) разработали искусственный вирус, содержащий те же мутации, и штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР.

Они исследовали реакцию сконструированного штамма вируса образцы крови пациентов, которым уже ввели вакцину, и обнаружили, что снижение выработки нейтрализующих антител на две трети по сравнению со штаммом коронавируса, наиболее распространенным в США.

Впрочем, по мнению профессора Техасского университета и соавтора исследования Пей Юн Ши, вакцина все же может защитить от этого штамма вируса. По его мнению, ожидаемый иммунный ответ организма, вероятно, будет значительно выше, чем минимальный для обеспечения защиты от болезни.

Ранее "Страна" сообщала, что ЮАР намерена вернуть производителю миллион доз вакцины AstraZeneca, которая почти не работает против штамма коронавируса из Южной Африки.