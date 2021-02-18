Марсоход Perseverance ("Настойчивость") американского космического агентства НАСА поздно вечером 19 февраля совершил посадку в северном полушарии Красной планеты.

Трансляция этого события велась на Ютьюб-канале НАСА.

Посадка состоялась в 22:53 по киевскому времени. Марсоход, стартовавший с Земли 30 июля прошлого года, за более чем шесть месяцев своего полета преодолел 470 000 000 километров. На скорости 19 500 километров в час он вошел в разреженную атмосферу соседней планеты и начал торможение. Контакт с поверхностью Марса произошел через семь минут после этого.

В НАСА этот период назвали "семь минут ужаса". Столько времени было необходимо модулю для вхождения в атмосферу Красной планеты, корректировки траектории, открытия парашюта и посадки в автономном режиме, без вмешательства инженеров на Земле из-за задержки сигнала на 11 минут 22 секунды.

Сигнал об удачной посадке за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 000 000 километров и достиг Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной возле Лос-Анджелеса.

"Подтверждаем посадку Perseverance на поверхность Марса. Аппарат передает сигналы", - сообщило агентство.

Посадка Perseverance была осуществлена вблизи древнего озера и дельты реки, впадавшей в него миллиарды лет назад, как считают ученые. Сейчас в этом месте на Марсе расположен кратер. И хотя место посадки является одним из самых сложных из-за разбросанных глыб и крутых обрывов, Perseverance был направлен именно сюда для того, чтобы исследовать грунт в месте, где раньше могли существовать озеро и река с признаками жизни.

Ожидается, что уже 19 февраля в 3:07 по Киеву марсоход передаст на Землю первые данные и фотографии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о целях миссии американского марсохода.

Мы также писали, что по пути к Марсу Perseverance прислал на Землю аудиозапись работы своих механизмов.