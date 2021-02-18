В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса B.1.525.

Об этом сообщает Norway Today.

В течение последних 24 часов в Норвегии было обнаружено около десяти случаев нового штамма коронавируса под названием B.1.525.

Этот штамм также зафиксировали в Дании, Великобритании и США.

"В среду был обнаружен новый штамм коронавируса. Он имеет сходство как с английским, так и к южноафриканским штаммом", - говорится в сообщении.

"Мы еще не знаем, является ли этот штамм заразнее, но это возможно", - заявила Лайн Волд из Национального института общественного здоровья Норвегии (FHI).

Пока рано утверждать, заразнее ли новый штамм других существующие. Согласно еженедельным отчетом FHI, большинство случаев нового штамма было обнаружены в столице страны Осло.

Ранее "Страна" сообщала, что в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса Fin-796H, которые сложно определить ПЦР-тестом.

Также мы писали о том, как в США появился гибридный штамм коронавируса.