Полиция Ровенской области установила местонахождение 29-летней врача-стоматолога Инны Кравчук, которая мучила своих маленьких пациентов.

Об этом сообщается в Фейсбуке правоохранителей.

"В рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно противоправных действий 29-летней стоматологини полицейские установили ее местонахождение. Работники полиции обнаружили врача в частном доме, где последняя зарегистрирована, однако раньше не проживала. Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении", - говорится в записи в соцсети.

В полиции напомнили, что молодую специалистку подозревают в совершении уголовных проступков, предусмотренных частью 1 статьи 125 и статьей 126 Уголовного кодекса Украины (нанесение легких телесных повреждений; побои и пытки).

Показаний Кравчук пока не дает. Досудебное расследование продолжается. В рамках уголовного производства дознаватели подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.

Ранее "Страна" приводила подробности истории с избиениями маленьких пациентов Кравчук и ее ассистенткой.

Мы также писали, что после открытия дела Кравчук не могли найти и сначала вручили подозрение ее отцу.