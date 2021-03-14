14 марта отмечают Прощеное воскресенье. Оно завершает масленичную неделю. После него начинается Великий пост перед Пасхой. В этот день принято просить друг у друга прощения. Напоминаем, как это принято делать. Также мы собрали красивые анимированные открытки, которые можно отправить родным и знакомым.
Как просят прощение сегодня
Главная традиция в Прощеное воскресенье - просить прощения у своих близких и знакомых, ведь за год могло возникнуть множество ситуаций, когда вы невольно или специально сделали кому-то больно.
Сегодняшний день дает возможность снять груз с души и с легким сердцем начать Великий пост перед Пасхой.
Утром в церкви читают отрывок из Евангелия от Матфея, в котором говорится "если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный".
"Прости меня", - говорит тот, кто просит прощения. Можно уточнить за что именно. Это будет значить, что вы делаете это осознанно и не хотите повторять ошибки. В ответ принято говорить: "Бог простит. И я прощаю".
Также сегодня принято поминать умерших родственников.
Открытки и картинки на Прощеное воскресенье
Пусть светлый день подарит свет
Прости за все, тебя роднее - нет.
Прости меня, пожалуйста. Давай жить дружно.
Давай простим друг друга и забудем обиды.
Пусть утром солнце светит ярко, лучи растопят боль обид.
Прости за все, мне очень жалко.
Плохое не хочу копить.
Прости меня за вольные и невольные обиды. Давай забудем старое.
Желаю идти по жизни с легкой душей. Прости меня за все.
Пусть солнце тебе улыбается.
Случайные ошибки прощаются.
За все меня прости, моя душа.
И я тебя прощаю навсегда.
Прости меня и я тебя прощаю.
От всей души добра тебе желаю.
Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил.
Кто попросит искренне прощение, тот его по правде заслужил.
Проявите кротость покаяния, чтоб самим прощенье попросить,
Ведь у тех сбывается желание, кто умеет верить и любить!
@best.congrats
С Прощеным воскресеньем! Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил. ##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя♬ оригинальный звук - best.congrats
"Прости меня, дуру грешную. Прости Христа ради"
@best.congrats
Прости меня, дуру грешную 🙈##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простименяпожалуйста♬ оригинальный звук - Tik Toker
"Прости, нам дней не вернуть. Прости, обиды забудь. Прости, улыбку не прячь. Прости, ты только не плачь..."
@best.congrats
##прости ##прощеноевоскресенье ##простименя ##простименяпожалуйста ##простить♬ Прости - Виктор Королев
Любимый, прости вредную! Прости меня, мой родной. Тебе не обязательно простить сегодня. Просто прости...
@best.congrats
##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простимальчик ##простименяпожалуйста♬ Isterichka - Artik & Asti
Прости меня, мне так грустно без тебя. Пожалуйста, прости, я больше так не буду!
@best.congrats
С Прощеным воскресеньем! Прости меня, пожалуйста, не держи в сердце обиду! ❤️ ##религия ##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя♬ In The End - Mellen Gi Remix - Tommee Profitt
С Прощеным воскресеньем! - Простит нас Бог и всем прощать дано. А я простила Вас уже давно.
@best.congrats
С Прощённым воскресеньем! Вид на Лавру в Киеве ##поздравление ##поздравления ##прощенноевоскресенье ##прощение ##прощениепроси ##киев♬ оригинальный звук - best.congrats
Родным тяжелее всего сознаться в прегрешениях. И если по вашей вине пролились слезы матери - ей можно отправить это короткое видео сообщение. В видео звучит фрагмент стихотворения Виктории Венцель "Мам, прости меня за слезы, что смогла когда-то причинить".
@best.congrats
##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простименяпожалуйста ##мама♬ оригинальный звук - Вика Венцель 🤍