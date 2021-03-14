14 марта отмечают Прощеное воскресенье. Оно завершает масленичную неделю. После него начинается Великий пост перед Пасхой. В этот день принято просить друг у друга прощения. Напоминаем, как это принято делать. Также мы собрали красивые анимированные открытки, которые можно отправить родным и знакомым.

Как просят прощение сегодня

Главная традиция в Прощеное воскресенье - просить прощения у своих близких и знакомых, ведь за год могло возникнуть множество ситуаций, когда вы невольно или специально сделали кому-то больно.

Сегодняшний день дает возможность снять груз с души и с легким сердцем начать Великий пост перед Пасхой.

Утром в церкви читают отрывок из Евангелия от Матфея, в котором говорится "если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный".

"Прости меня", - говорит тот, кто просит прощения. Можно уточнить за что именно. Это будет значить, что вы делаете это осознанно и не хотите повторять ошибки. В ответ принято говорить: "Бог простит. И я прощаю".

Также сегодня принято поминать умерших родственников.

Открытки и картинки на Прощеное воскресенье

Пусть светлый день подарит свет

Прости за все, тебя роднее - нет.

Прости меня, пожалуйста. Давай жить дружно.

Давай простим друг друга и забудем обиды.

Пусть утром солнце светит ярко, лучи растопят боль обид.

Прости за все, мне очень жалко.

Плохое не хочу копить.

Прости меня за вольные и невольные обиды. Давай забудем старое.

Желаю идти по жизни с легкой душей. Прости меня за все.

Пусть солнце тебе улыбается.

Случайные ошибки прощаются.

За все меня прости, моя душа.

И я тебя прощаю навсегда.

Прости меня и я тебя прощаю.

От всей души добра тебе желаю.

Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил.

Кто попросит искренне прощение, тот его по правде заслужил.

Проявите кротость покаяния, чтоб самим прощенье попросить,

Ведь у тех сбывается желание, кто умеет верить и любить!

"Прости меня, дуру грешную. Прости Христа ради"

"Прости, нам дней не вернуть. Прости, обиды забудь. Прости, улыбку не прячь. Прости, ты только не плачь..."

Любимый, прости вредную! Прости меня, мой родной. Тебе не обязательно простить сегодня. Просто прости...

Прости меня, мне так грустно без тебя. Пожалуйста, прости, я больше так не буду!

С Прощеным воскресеньем! - Простит нас Бог и всем прощать дано. А я простила Вас уже давно.

Родным тяжелее всего сознаться в прегрешениях. И если по вашей вине пролились слезы матери - ей можно отправить это короткое видео сообщение. В видео звучит фрагмент стихотворения Виктории Венцель "Мам, прости меня за слезы, что смогла когда-то причинить".