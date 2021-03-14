Сегодня последний день Масленичной недели. Фото: GoodFon
Сегодня последний день Масленичной недели. Фото: GoodFon

14 марта отмечают Прощеное воскресенье. Оно завершает масленичную неделю. После него начинается Великий пост перед Пасхой. В этот день принято просить друг у друга прощения. Напоминаем, как это принято делать. Также мы собрали красивые анимированные открытки, которые можно отправить родным и знакомым.

Как просят прощение сегодня

Главная традиция в Прощеное воскресенье - просить прощения у своих близких и знакомых, ведь за год могло возникнуть множество ситуаций, когда вы невольно или специально сделали кому-то больно.

Сегодняшний день дает возможность снять груз с души и с легким сердцем начать Великий пост перед Пасхой.

Утром в церкви читают отрывок из Евангелия от Матфея, в котором говорится "если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный".

"Прости меня", - говорит тот, кто просит прощения. Можно уточнить за что именно. Это будет значить, что вы делаете это осознанно и не хотите повторять ошибки. В ответ принято говорить: "Бог простит. И я прощаю".

Также сегодня принято поминать умерших родственников.

Открытки и картинки на Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье гиф

Пусть светлый день подарит свет

Прости за все, тебя роднее - нет.

Прощеное воскресенье открытки скачать

Прости меня, пожалуйста. Давай жить дружно.

С Прощенным воскресеньем

Давай простим друг друга и забудем обиды.

Открытка прости меня

Пусть утром солнце светит ярко, лучи растопят боль обид.

Прости за все, мне очень жалко.

Плохое не хочу копить.

Открытки прости меня

Прости меня за вольные и невольные обиды. Давай забудем старое.

Скачать открытки Прощеное воскресенье

Желаю идти по жизни с легкой  душей. Прости меня за все.

С Прощеным воскресеньем

Пусть солнце тебе улыбается.

Случайные ошибки прощаются.

Прощеное воскресенье картинки

За все меня прости, моя душа.

И я тебя прощаю навсегда.

Прощеное воскресенье открытки

Прости меня и я тебя прощаю.

От всей души добра тебе желаю.

Прощеное воскресенье

Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил.

Кто попросит искренне прощение, тот его по правде заслужил.

Проявите кротость покаяния, чтоб самим прощенье попросить,

Ведь у тех сбывается желание, кто умеет верить и любить!

@best.congrats

С Прощеным воскресеньем! Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил. ##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя

♬ оригинальный звук - best.congrats

"Прости меня, дуру грешную. Прости Христа ради"

@best.congrats

Прости меня, дуру грешную 🙈##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простименяпожалуйста

♬ оригинальный звук - Tik Toker

"Прости, нам дней не вернуть. Прости, обиды забудь. Прости, улыбку не прячь. Прости, ты только не плачь..."

@best.congrats

##прости ##прощеноевоскресенье ##простименя ##простименяпожалуйста ##простить

♬ Прости - Виктор Королев

Любимый, прости вредную! Прости меня, мой родной. Тебе не обязательно простить сегодня. Просто прости...

@best.congrats

##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простимальчик ##простименяпожалуйста

♬ Isterichka - Artik & Asti

Прости меня, мне так грустно без тебя. Пожалуйста, прости, я больше так не буду!

@best.congrats

С Прощеным воскресеньем! Прости меня, пожалуйста, не держи в сердце обиду! ❤️ ##религия ##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя

♬ In The End - Mellen Gi Remix - Tommee Profitt

С Прощеным воскресеньем! - Простит нас Бог и всем прощать дано. А я простила Вас уже давно.  

@best.congrats

С Прощённым воскресеньем! Вид на Лавру в Киеве ##поздравление ##поздравления ##прощенноевоскресенье ##прощение ##прощениепроси ##киев

♬ оригинальный звук - best.congrats

Родным тяжелее всего сознаться в прегрешениях. И если по вашей вине пролились слезы матери - ей можно отправить это короткое видео сообщение. В видео звучит фрагмент стихотворения Виктории Венцель "Мам, прости меня за слезы, что смогла когда-то причинить".

@best.congrats

##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простименяпожалуйста ##мама

♬ оригинальный звук - Вика Венцель 🤍
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