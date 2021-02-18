Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал "Стране" ситуацию с задержкой поставки вакцин от коронавируса.

По его словам, вакцины в Украине появятся в ближайшее время, и это будет не препарат производства Pfizer. Однако конкретный срок прибытия партии Ляшко отказался называть.

"Я сейчас даты точные вам не озвучу. Как только буду знать, когда вылетит самолет, только тогда скажу дату, когда ожидать вакцину. Это будет вакцина, закупленная за средства госбюджета. Мы закупили два продукта: Sinovac Biotech и AstraZeneca. Не могу сказать, получим ли мы их одновременно. Но это случится в ближайшее время. Когда именно - не хочу говорить. Я уже один раз сказал - не буду", - заявил Ляшко. Он также отказался говорить, произойдет ли это до конца февраля.

Он пояснил, что поскольку предыдущий дедлайн по поставке вакцин оказался сорван, теперь старается не называть конкретную дату, когда вакцина поступит в Украину.

"Слишком много переменных", - добавил Виктор Ляшко.

Санврач также объяснил, почему был сорван дедлайн по поставке вакцин, озвученный им самим в интервью ВВС, а именно 15 февраля.

"Там не была заявлена конкретно эта дата, мы говорили о середине февраля. В то время мы говорили о вакцине Pfizer в рамках программы COVAX. ВОЗ обещала нам поставку вакцины на середину февраля. Но возникли технические вопросы. Все производители подписали бюрократические документы с COVAX раньше, чем штаб-квартира Pfizer. Задержка произошла из-за бюрократических вопросов. Украина подала все документы вовремя. Но ни одна из 17 стран, которые должны были получить Pfizer в рамках COVAX, еще не получили вакцину", - отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, главный санврач прокомментировал ультиматум фракции "Слуги народа", депутаты которой пригрозили министру здравоохранения Максиму Степанову отставкой, если до конца февраля вакцины от коронавируса не поступят в страну.

"Я уже год на должности, и каждый месяц кого-то увольняют, кого-то назначают в СМИ. Я спокойно к этому отношусь. В чем заключается срыв вакцинации? Говорилось о поставке вакцин, когда они ожидались в Украине. Заявлялось, что массовая вакцинация начнется в Украине конце февраля-марте. Появилась ожидаемая дата раньше - ну, не поставили нам эти вакцины. Но это же не от Украины зависело. Мы все делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее началась кампания иммунопрофилактики в Украине", - сообщил "Стране" Ляшко.

Ранее "Страна" разбиралась, когда же теперь ждать старта вакцинации в Украине.

Мы также приводили объяснение Дениса Шмыгаля, почему были сорваны сроки поставки вакцины.