Известный врач-кардиолог Бернард Лаун, который изобрел дефибриллятор и получил Нобелевскую премию мира, умер в США.

Об этом сообщает AP.

По данным издании, 99-летний Бернард Лаун умер в своем доме в окрестностях города Бостон. Здоровье Лауна, уроженца Литвы, в последнее время ухудшалось из-за сердечной недостаточности.

Бернард был одним из первых врачей, который подчеркивал важность диеты и физических упражнений для лечения заболеваний сердца.

Отметим, что в 1962 году Лаун изобрел дефибриллятор постоянного тока, или кардиовертер, устройство, использующее электрошок, чтобы заставить сердце восстановить нормальный ритм биения.

Он также был известным социальным активистом, который стал соучредителем организации "Международные врачи за предупреждение ядерной войны" в 1980-е годы. Эта организация призвала ввести мораторий на испытания и производство ядерного оружия.

Бернард Лаун был награжден Нобелевской премией мира 1985 года, за повышение осведомленности о последствиях ядерной войны во время Холодной войны между США и СССР.

Напомним, что в январе умер Нобелевский лауреат, благодаря которому в мире запретили вещества разрушающие озоновый слой. Пауль Крутцен получил Нобелевскую премию по химии в 1995 году вместе c Марио Молиной и Роулендом Шервудом.

Также "Страна" сообщала, что умер лауреат Нобелевской премии мира, который завершил конфликт в Северной Ирландии. Видный общественный и политический деятель Джон Хьюм скончался в доме престарелых в городе Лондондерри.