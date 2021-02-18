Каждый украинец, который легально находится на польской территории, но не имеет возможности получить медицинскую страховку, сможет бесплатно привиться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство здравоохранения Польши.

"Иностранцы из третьих стран, которые легально находятся на территории Польши будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках третьего этапа кампании по вакцинации населения Польши незастрахованных иностранных граждан также будет вакцинировать за средства бюджета.

В сообщении сказано, что для получения прививки от коронавирусной инфекции необходимо будет предъявить паспорт.

Согласно данным Управления по вопросам иностранцев Польши, на территории страны находятся около 244 тыс. украинцев с картами временного и постоянного пребывания в республике.

Напомним, ранее сегодня глава ВОЗ призвал использовать программу COVAX, чтобы страны в равной мере получали вакцину.

Также мы писали о том, что вакцина Pfizer, которая должна стать первой в Украине, может попасть в страну уже в марте.