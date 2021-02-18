Представители Минздрава напомнили украинцам, что туберкулез - заболевание не только бездомных и оно может коснуться каждого человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Большинство украинцев считает, что туберкулез - это болезнь бездомных или людей с нарко- или алкозависимостью", - рассказали в ЦОЗ.

Хотя, по данным Минздрава, ежегодно в Украине регистрируют десятки тысяч новых случаев заболевания и лишь 8-10% из них - у социально незащищенных граждан. И в январе этого года было выявлено 1265 случаев заболевания в активной фазе.

Также в Минздраве напомнили, что если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений.

Напомним, сколько украинцев заболели туберкулезом в первый месяц 2021 года. Среди этих случаев - 267 пациентов с рецидивом.

"Страна" сообщала, кто в Украине чаще всего болеет туберкулезом. Вопреки распространенному мифу, туберкулезом в Украине болеют зачастую простые люди.