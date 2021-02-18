Пока на Черном море бушует сильный шторм, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра и в акватории Азовского моря. В пятницу, 19 февраля, там ожидают волны высотой до двух метров.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 февраля ночью и утром в акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м/c, сильная метель, высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый) ", - сказано в сообщении ГСЧС.

Как писала "Страна", в Азовском и Черном морях в последнюю неделю неспокойно. 12 и 13 февраля там тоже бушевал шторм.

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