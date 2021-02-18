Только один процент людей из тех, причиной смерти которых указан COVID-19, не имели сопутствующих заболеваний.

Об этом сообщает Укринформ.

Таковы данные исследования, проведенного медиками Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф (UKE) относительно жертв коронавируса в Гамбурге.

"Только в одном проценте изученных случаев не было выявлено предыдущих заболеваний", - сообщил директор судебной медицины UKE Бенджамин Ондрушка.

Подавляющее большинство умерших имели несколько предыдущих заболеваний, которые, впрочем, сами по себе не привели к смерти. Прежде всего, это высокое кровяное давление, хроническая почечная недостаточность или хроническая обструктивная болезнь легких, опухоли и диабет; 20 процентов умерших имели аномально избыточный вес.

Самому младшему умершему в Гамбурге было 29 лет, самому старшему 100 лет. Трое из четырех умерших были старше 75 лет; семь человек были моложе 50 лет, при этом у пяти из них был сахарный диабет.

Доля мужчин среди умерших немного превышала количество женщин.

У 50 человек, прошедших аутопсию, заражение вирусом было выявлено только после смерти.

Эксперты в исследовании также обращают внимание на положительное влияние на лечение назначения после индивидуальной оценки риска лекарств, разжижающих кровь, ведь большинство инфицированных умерли от пневмонии или последствий тромбоза.

Институт судебной медицины осуществил оценку 735 смертей, связанных с SARS-CoV-2, в 2020 году.

Всего с начала пандемии в Германии, по данным Института Роберта Коха, из-за коронавируса умерли 66 698 человек.

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