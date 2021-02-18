Представители Министерства здравоохранения рассказали, насколько важно делать тест на Covid-19 и почему это стоит делать даже тем, у кого нет явных симgтомов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, в ЦОЗ объяснили, зачем нужно тестирование на коронавирус. По данным экспертов, ваш тест это:

залог правильного лечения;

защита ваших близких;

защита людей из групп риска, для которых вирус несет смертельную угрозу.

"С больными Covid-19 все понятно - тестирование нужно, чтобы поскорее поставить точный диагноз. Тем, кто контактировал или тесно общался - чтобы понять успели они подхватить вирус или нет", - сообщили в ЦОЗ.

Но также, по их данным, есть третья группа людей. Те, кто болеют без симптомов. Это люди, которые могут быть носителями коронавируса и распространять его, подвергая смертельной опасности людей из группы риска.

"Тестирование дает понять инфицирован ли человек вирусом и может ли он создавать риски для общества. Соответственно, результат теста поможет понять, как правильно действовать дальше", - добавили в пресс-центре.

Напомним, что в МОЗ назвали украинцам симптомы заболеваний, при которых проведут бесплатное тестирование на коронавирус.

Ранее "Страна" сообщала, какие есть виды тестов на коронавирус и чем они отличаются.