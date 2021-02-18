В феврале 2021 года в Закарпатской области зарегистрировали два завезенных случая заболевания малярией. Заболел мальчик в возрасте года и 10 месяцев, и его мама. Они прибыли в Украину в конце января из Республики Конго.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

По словам матери, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад. "В Украине у мальчика на третий день появилось нерегулярное повышение температуры тела до 39,0° C. Ориентировочно тогда же лихорадка и нерегулярное повышение температуры до 39,0-40,0° C появились и у матери", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ЦОЗ, на третий день после появления симптомов мать с ребенком обратились за медицинской помощью. "На основании лабораторных исследований у пациентов выявлен возбудитель малярии - P. falciparum (++). Назначено соответствующее лечение. Состояние больных удовлетворительное", - добавили в Минздраве.

В частности, малярия - угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Передача болезни происходит в 91 стране мира. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний - завезенные. Сегодня малярия поддается профилактике и лечению.

Ранее "Страна" сообщала, что двое киевлян съездили в Танзанию и привезли в город тропическую малярию. В частности, эти случаи заболевания подтверждены лабораторно, характеризуются коротким инкубационным периодом и тяжелым протеканием болезни.

Также напомним, что в Харькове мужчина умер от малярии, которую привез из Экваториальной Гвинеи. На протяжении поездки его кусали комары, а первые симптомы он почувствовал уже после возращения в Украину.