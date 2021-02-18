Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса COVID-19 в мире.

Об этом сообщают европейские СМИ, передает Интерфакс.

По его словам, страны зачастую "предпочитают отдавать свою вакцину определенным государствам, потому что это их соседи или потому что у них просто хорошие отношения".

"Но если это (выделение вакцин - Ред.) происходит через COVAX, то это целевое пожертвование, которое принесет пользу всем странам. Так, мы можем добиться баланса", - сказал глава ВОЗ.

COVAX - это глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Напомним, в январе ВОЗ сообщила, когда примет решение по списку стран для ранних поставок вакцин COVAX от коронавируса.

Также мы писали о том, что вакцина Pfizer может попасть в страну уже в марте.