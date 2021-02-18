Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. По словам Порошенко, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против "Прямого" СНБО может рекомендовать ввести санкции.

Об этом сообщает пресс-служба партии на своем сайте.

"Вчера у меня был ужин с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу", - сказал лидер "Евросолидарности".

По его словам, утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи по защите телеканала. "Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение", - сообщил Порошенко.

После чего предложил Зеленскому ввести санкции "против террориста Порошенко", но посоветовал посмотреть, чем "закончил Янукович".

"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны вы можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович (экс-президент Виктор Янукович - Ред.), который так пытался закрыть "Пятый канал", тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо", - добавил бывший президент.

Напомним, что Порошенко официально стал собственником телеканала "Прямой". В частности, бенефициарным собственником Прямого канала является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу.

Также "Страна" сообщала, что 19 февраля состоится заседание СНБО, которое было инициировано президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным нардепа Дубинского, СНБО могут поднять тему санкции против украинского политика Владимира Макеенко.